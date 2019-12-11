Dünya Soykırım inkarcısı Handke Kosovada istenmeyen kişi ilan edildi
AVRUPA

Soykırım inkarcısı Handke Kosova'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen soykırım inkarcısı Avusturyalı yazar Peter Handke'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Peter Handke
Peter Handke

Kosova'nın Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Peter Handke'yi Kosova'da "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini duyurarak, "O, bugünden itibaren istenmeyen bir kişidir. Suçların inkarı ve suçluların desteklenmesi korkunç bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Belgeler savaş suçlarını kanıtlıyor

  • Dün yaptığı açıklamada da Pacolli, Sırbistan'ın Kosova'da işlediği savaş suçlarıyla ilgili 10 binin üzerinde belgeyi Kosova Özel Savcılığına teslim ettiğini, bu belgelerin 'Kosova'daki Sırp suçlarını kanıtladığını' söylemişti.

Pacolli ayrıca daha önce, Nobel Ödül Töreni'ne Kosova'nın İsveç büyükelçisinin katılmayarak boykot edeceğini de bildirmişti.

Soykırımcı Nobel
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Soykırımcı Nobel

Kosova'nın yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan da Nobel Edebiyat Ödülü'nün tartışmalı Avusturyalı yazar Handke'ye verilmesine tepki göstermiş ve Stockholm'deki ödül törenine katılım göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsveç'te, dün akşam tepkilerin gölgesinde Stockholm Konser Evi'nde düzenlenen törenle 2019 Nobel ödülleri sahiplerine verildi.

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Avusturyalı yazar Handke, Srebrenitsa'daki soykırımı inkar etmiş, Müslüman Boşnakların kendi kendilerini öldürdüklerini savunmuştu.

Kosova'daki savaş sırasında da Sırp lider Slobodan Milosevic'in yanında yer alan Handke, yazılarıyla o dönemde Milosevic rejiminin en büyük destekçilerinden biri olmuştu.

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