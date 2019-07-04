Dünya Soykırım kurbanlarının cenaze işlemleri tamamlandı
AVRUPA

Soykırım kurbanlarının cenaze işlemleri tamamlandı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülen 33 kurbanın cenazeleri 11 Temmuz'da defnedilecek. Kimlik tespitleri tamamlanan kurbanların cenazeleri, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletiliyor.

Haber Merkezi AA
Bu yıl 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 soykırım kurbanı defnedildi.
Bu yıl 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 soykırım kurbanı defnedildi.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa soykırımında katledilen ve 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek 33 kurbanın cenaze işlemleri tamamlandı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa ve civarında 1995 yılının temmuz ayında yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği soykırımda hayatını kaybeden 33 kurban daha son yolculuğuna uğurlanacak.

Kimlik tespitleri tamamlanan kurbanların cenazeleri, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletiliyor.

Üzerlerinde soykırım kurbanlarının isimleri yazan tabutlar, 9 Temmuz Salı günü Visoko'dan Srebrenitsa'ya uğurlanacak. Cenazeler, 11 Temmuz'daki törenin ardından toprağa verilecek.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdürü Kenan Karavdic, yaptığı açıklamada, kurbanların cenaze işlemlerinin tamamlandığını belirterek, kurum olarak 2003'ten beri soykırım kurbanlarının tüm cenaze işlemleriyle ilgilendiklerini aktardı.

  • Defnedilen soykırım kurbanlarının sayısının her yıl azaldığına dikkati çeken Karavdic, "Zaman geçtikçe kurbanların gömüldükleri toplu mezarları bulmak da zorlaşıyor." dedi.

Tuzla'daki adli tıp merkezinde kimliği belirlenen onlarca soykırım kurbanı olduğunu anımsatan Karavdic, bazı kurban yakınlarının cesetlerin tamamını bulunmadan defne onay vermediğini ifade etti.

Öte yandan cenazeleri defnedilecek 33 kurbandan en küçüğünün 16 yaşında katledilen ve kemikleri farklı toplu mezarlarda bulunan Osman Cvrk, en yaşlısının ise 82 yaşında katledilen Saha Cvrk olduğu belirtildi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

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Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 soykırım kurbanı defnedildi.

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