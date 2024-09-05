Soykırıma dava desteği

11 aydır soykırımın devam ettiği Gazze'de ateşkes ümitleri her geçen gün işgalci güç İsrail tarafından sabote edilirken, buna skandal bir destek de Washington'dan geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Hamas liderleri İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Muhammed Al-Masri, Marwan Issa, Halid Meşal ve Ali Baraka hakkında 7 Ekim 2023’teki "Aksa Tufanı" operasyonunu planlama, destekleme, cinayet, insan kaçırma gibi suçlamaları içeren iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuyla ilgili açıklamasında, “Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer üst düzey liderlerini, Amerikan vatandaşlarını öldürmek ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için onlarca yıl süren bir kampanyayı finanse etmek, yönetmek ve denetlemekle suçladı” ifadelerini kullandı. ABD'nin skandal dava açıklaması, Washington'ın Gazze'de ateşkes için müzakereye açık olmayan son bir teklif hazırlığında olduğu ve bu gerçekleşemezse arabuluculuk faaliyetlerine son vereceği haberlerinin hemen ardından geldi.