Soykırıma dava desteği

11 aydır soykırımın devam ettiği Gazze'de ateşkes ümitleri her geçen gün işgalci güç İsrail tarafından sabote edilirken, buna skandal bir destek de Washington'dan geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Hamas liderleri İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Muhammed Al-Masri, Marwan Issa, Halid Meşal ve Ali Baraka hakkında 7 Ekim 2023’teki "Aksa Tufanı" operasyonunu planlama, destekleme, cinayet, insan kaçırma gibi suçlamaları içeren iddianame hazırladı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuyla ilgili açıklamasında, “Adalet Bakanlığı, Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer üst düzey liderlerini, Amerikan vatandaşlarını öldürmek ve ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atmak için onlarca yıl süren bir kampanyayı finanse etmek, yönetmek ve denetlemekle suçladı” ifadelerini kullandı. ABD'nin skandal dava açıklaması, Washington'ın Gazze'de ateşkes için müzakereye açık olmayan son bir teklif hazırlığında olduğu ve bu gerçekleşemezse arabuluculuk faaliyetlerine son vereceği haberlerinin hemen ardından geldi.
İsrail'e suikast için destek mi?
ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarında 40’tan fazla ABD vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca geçen hafta öldüğü açıklanan ABD vatandaşı rehine Hersh Goldberg-Polin’in (23) de ‘Hamas tarafından’ öldürüldüğü öne sürüldü. ABD medyası iddianamenin 1 Şubat 2024’te hazırlandığını ve mühürlü tutulduğunu, İsmail Heniyye’nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından mühürlü tutulmasına gerek kalmadığını yazdı. ABD'nin amacının Heniyye'yi yakalamak ve tutuklamak olduğu değerlendiriliyor. Skandal davada, Hamas'ın yalnızca Gazze'deki liderliğinin değil yurt dışındaki liderlerinin de hedef alındığı görüldü. 68 yaşındaki Halid Meşal, yaklaşık 2004-2017 yılları arasında Hamas'ın siyasi başkanıydı. Meşal'in Katar'da olduğu biliniyor. 57 yaşındaki Ali Baraka yaklaşık 2019'dan beri Hamas'ın Yurtdışı Ulusal İlişkiler Başkanı ve daha önce Hamas'ın Lübnan temsilcisiydi. Baraka'nın da Lübnan'da yaşıyor. Washington'ın haklarında dava açtığı isimlerin İsrail tarafından suikastla hedef alınabileceği de değerlendiriliyor.