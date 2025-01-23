Soykırımcı Haham zalimliğiyle övündü

Bazı başarılar elde ettiler, sonunu beğenmediğimizi söyleyebilirim. Askerler için biraz sarsıcı, herkes dönemedi. Kalbimizde bir şey var. Böyle biteceğini beklemiyorduk ve umarım bu son değildir. Gördünüz nasıl dışarı çıktılar. Hala yapacak çok işimiz var.