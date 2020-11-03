Sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Şefi Aghajanyan ABD ordusu üniformasıyla poz verdi

Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Ermenistan tarafı büyük kayıplar vererek geri çekiliyor.
Amerikan kamuflajı giydi
Büyük motivasyon kaybının yaşandığı Ermenistan tarafında, sözde Karabağ liderleri Arayik Harutyan ve Kamo Aghajanyan, gönüllü birliklerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıya, sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, üstünde ABD ordusu üniformasıyla katıldı. Aghajanyan’ın Amerikan kamuflajı giymesine, “Ruslardan aradığını bulamadı, ABD’den yardım istiyor” yorumları yapıldı.