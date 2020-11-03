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Dünya Sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Şefi Aghajanyan ABD ordusu üniformasıyla poz verdi
ASYA

Sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Şefi Aghajanyan ABD ordusu üniformasıyla poz verdi

Sözde Karabağ lideri Arayik Harutyan ve Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, Ermeni gönüllü birliklerle bir toplantı gerçekleştirdi. Aghajanyan, toplantıya ABD ordusu üniformasıyla katıldı.

Haber Merkezi Diğer
Kamo Aghajanyan
Kamo Aghajanyan

Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ediyor. Ermenistan tarafı büyük kayıplar vererek geri çekiliyor.

Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a
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Putin'den canlı toplantı sırasında sürekli arayan Paşinyan'a "meşgulüm, sonra ararım"
Rusya 1 kanalı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın sürekli Putin'i aradığını ama Putin'in 'meşgulüm, sonra ararım'' dediğini gösteren görüntüler yayınladı.


Amerikan kamuflajı giydi

Büyük motivasyon kaybının yaşandığı Ermenistan tarafında, sözde Karabağ liderleri Arayik Harutyan ve Kamo Aghajanyan, gönüllü birliklerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ABD'den yardım istedi
GÜNDEM
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ABD'den yardım istedi

Toplantıya, sözde Karabağ Ulusal Güvenlik Servisi Şefi Kamo Aghajanyan, üstünde ABD ordusu üniformasıyla katıldı. Aghajanyan’ın Amerikan kamuflajı giymesine, “Ruslardan aradığını bulamadı, ABD’den yardım istiyor” yorumları yapıldı.

Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu
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Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri araç havaya uçuruldu
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