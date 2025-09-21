Yeni Şafak
Sözde yardımlara İsrail menşeli şartı

Sözde yardımlara İsrail menşeli şartı

21/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Terör devleti İsrail, Gazze’de yardım kılıfında katliam hücresine çevirdiği Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) yeni şartlar koştu. GHF tarafından yapılan açıklamada, yeni İsrail düzenlemeleri uyarınca yalnızca İsrail’de üretilen ve paketlenen ürünler kullanılacak. Vakıf sözcüsü, daha önce gıda paketlerinin hem İsrail hem de Batı Şeria’dan tedarik edildiğini ancak son kararın bu imkânı ortadan kaldırdığını belirtti. İsrail basınında, yardım paketlerinde İsrail’in önde gelen markalarının yer aldığı ve ürünlerin üzerinin Arap şirketlerine aitmiş gibi etiketlendiği iddia edilmişti.



