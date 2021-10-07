Dünya Sözleşmesi feshedildi Cezayirdeki metro Fransız ortak olmadan faaliyete geçti
AFRİKA

Sözleşmesi feshedildi: Cezayir'deki metro Fransız ortak olmadan faaliyete geçti

Cezayir'in başkentinde koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmasına ara verilen ve Fransız şirketle sözleşmesi feshedilen metro faaliyete girdi.

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Haber Merkezi AA
Sözleşmesi feshedildi: Cezayirdeki metro Fransız ortak olmadan faaliyete geçti
Dünya

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana metro işletmesinde yer alan RATP Paris adlı Fransız şirketin sözleşmesi feshedildi.

Metronun faaliyetlerine RATP Paris yerine Cezayir devletine ait EMA adlı şirketle devam edeceği belirtilen açıklamada, metronun da bugün itibarıyla çalışacağı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız şirketin Cezayir'deki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

  • Başkent Cezayir'in merkezini kentin doğusu ve güneyine bağlayan metro, Mart 2020'den bu yana COVID-19 önlemleri nedeniyle kapalıydı.

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CEZAYİR-FRANSA GERİLİMİ

Cezayir ve Fransa arasındaki ilişkiler, Fransa'nın Mağrib ülkelerine vize kısıtlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerginlik, Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına geçen hafta vize kısıtlaması getirmesiyle başlamıştı.

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak kararı protesto etmişti.

Macron'un, Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine" dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi, 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

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