Dünya Srebrenitsa Anma Merkezinden ortaklık ve iş birliği çağrısı Başvurular 30 Ocaka kadar sürecek
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Srebrenitsa Anma Merkezinden ortaklık ve iş birliği çağrısı: Başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa Anma Merkezi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için ortaklık ve iş birliği çağrısı yaptı. Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic "Bu çağrı, dünya genelinde soykırım ve diğer savaş suçlarının araştırılması, uluslararası insani hukuk ve geçmişle yüzleşmeye katkı sağlayacak kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirilmesi alanlarında uzmanlığı kanıtlanmış üniversitelere, araştırma merkezlerine, müzelere, anma merkezlerine, galerilere, kültür kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yaptıkları çağrının Hakikat, Diyalog, Gelecek Projesi'nin bir sonucu olduğunu belirtti.
Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yaptıkları çağrının Hakikat, Diyalog, Gelecek Projesi'nin bir sonucu olduğunu belirtti.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, 2021-2025 dönemi için strateji planı oluşturulmasına ve bu planın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir ortaklık ağı kurulmasının hedeflendiği bildirildi.

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Yeni ortak ve iş birliklerine ihtiyaç var

  • Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yaptıkları çağrının Hakikat, Diyalog, Gelecek Projesi'nin bir sonucu olduğunu belirterek, mevcut ortaklarının yanında merkezin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek yeni ortaklara ve iş birliklerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Suljagic, "Bu çağrı, dünya genelinde soykırım ve diğer savaş suçlarının araştırılması, uluslararası insani hukuk ve geçmişle yüzleşmeye katkı sağlayacak kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirilmesi alanlarında uzmanlığı kanıtlanmış üniversitelere, araştırma merkezlerine, müzelere, anma merkezlerine, galerilere, kültür kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek

  • İlgilenenlerin 30 Ocak'a kadar başvuru yapabileceğini aktaran Suljagic, başvuracakların gerekli bilgi ve tecrübelerinin yer aldığı belgeleri info@srebrenicamemorial.org göndermeleri gerektiğini ifade etti.

Kalıcı ortaklıklar sağlanabilir

Suljagic, başvurusu kabul edilen kurum ve kuruluşların öncelikle strateji planının oluşturulması noktasında tavsiye ve fikirlerine başvuracaklarını kaydederek, bu kurum ve kuruluşlarla kalıcı ortaklıkların da sağlanabileceğini belirtti.

Soykırımın unutulmaması adına önemli çalışmalar yürütülüyor

  • Bosna Hersek'te Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiğini Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı ile eski akümülatör fabrikasındaki müzeyi de bünyesinde barındıran anma merkezi, soykırımın unutulmaması ve adaletin sağlanması noktasında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
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