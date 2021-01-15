Srebrenitsa Anma Merkezinden ortaklık ve iş birliği çağrısı: Başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek

Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yaptıkları çağrının Hakikat, Diyalog, Gelecek Projesi'nin bir sonucu olduğunu belirtti.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, 2021-2025 dönemi için strateji planı oluşturulmasına ve bu planın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir ortaklık ağı kurulmasının hedeflendiği bildirildi.

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Yeni ortak ve iş birliklerine ihtiyaç var

Srebrenitsa Anma Merkezi Müdürü Emir Suljagic, yaptıkları çağrının Hakikat, Diyalog, Gelecek Projesi'nin bir sonucu olduğunu belirterek, mevcut ortaklarının yanında merkezin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek yeni ortaklara ve iş birliklerine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Suljagic, "Bu çağrı, dünya genelinde soykırım ve diğer savaş suçlarının araştırılması, uluslararası insani hukuk ve geçmişle yüzleşmeye katkı sağlayacak kültür ve sanat projelerinin gerçekleştirilmesi alanlarında uzmanlığı kanıtlanmış üniversitelere, araştırma merkezlerine, müzelere, anma merkezlerine, galerilere, kültür kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Başvurular 30 Ocak'a kadar sürecek

İlgilenenlerin 30 Ocak'a kadar başvuru yapabileceğini aktaran Suljagic, başvuracakların gerekli bilgi ve tecrübelerinin yer aldığı belgeleri info@srebrenicamemorial.org göndermeleri gerektiğini ifade etti.

Kalıcı ortaklıklar sağlanabilir

Suljagic, başvurusu kabul edilen kurum ve kuruluşların öncelikle strateji planının oluşturulması noktasında tavsiye ve fikirlerine başvuracaklarını kaydederek, bu kurum ve kuruluşlarla kalıcı ortaklıkların da sağlanabileceğini belirtti.

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