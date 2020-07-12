Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü: Unutmayacağız!

Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı’nda dün düzenlenen törenlerin ardından 9 kurban daha defnedildi. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından ebedi huzura kavuşmak üzere toprağa verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı törende, soykırımın dinmeyen acısı bir kez daha hissedildi.

CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle katılımın geçmiş yıllara kıyasla daha az olduğu cenaze namazını, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurban yakınları da katıldı.

İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 9 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi. Bu yıl defnedilen soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic oldu. Toprağa verilen diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle: “Sead Hasanovic (24), Alija Suljic (26), Hasib Hasanovic (25), Zuhdija Avdagic (48), Bajro Salihovic (52), İbrahim Zukanovic (54), Kemal Music (27).”

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HER ZAMAN HATIRLANACAK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic düzenlenen törende, Kovid-19 salgınının Bosna Hersek tarihinin en acı gününü dünyayla paylaşmalarına engel olmadığını vurguladı. Srebrenitsa’daki soykırımın sistematik bir şekilde ve tüm dünyanın gözünün önünde yaşandığını vurgulayan Dzaferovic, 25 yıl önce yaşanan soykırımda öldürülen 1000’den fazla sivilin cesedine hala ulaşılamadığına dikkati çekti. Dzaferovic, soykırım kurbanlarını her zaman hatırlayacaklarının altını çizerek, “Soykırım gerçeğini her zaman koruyacağız.” dedi.

Sessiz atlayış gerçekleşti

Soykırımın 25. yıldönümünde, ülkenin en önemli sembollerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü’nde, Srebrenitsa Soykırımı’nda hayatını kaybeden Boşnak siviller için “sessiz atlayış” yapıldı. Köprü etrafında toplanan Mostarlıların alkışlamadığı atlayış, soykırımın yıldönümünü temsilen yerel saatle 11.07’de gerçekleştirildi. Öte yandan, başta başkent Saraybosna olmak üzere birçok şehirde de soykırım kurbanları için sirenler çalındı. Bir dakika boyunca saygı duruşunda bulunan Bosna Hersek halkı, kurbanlar için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yalnız bırakmayacağız

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yılı kapsamında Bosna’daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni için video mesaj gönderdi. Mesajında Bosna Hersekliler ve tüm misafirleri selamlayan Erdoğan, bugün, tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nı anmak ve Boşnakların acısını paylaşmak gayesiyle bir arada bulunduklarını ifade etti. Mesajında “Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Merhum Aliya İzetbegoviç ‘Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.’ derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı’nı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı ülkelerde artan İslamofobi ve yabancı düşmanlığını da “Onca drama, katliama, göz yaşına rağmen Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkartmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatların halen serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır” sözleriyle eleştirdi.

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Dünya liderlerinden mesajlar

Srebrenitsa Soykırımı’nın 25. yıldönümü kapsamında düzenlenen merkezi anma törenine birçok dünya lideri de yine video mesajla katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, mesajında, soykırım kurbanlarını andıklarını, kurban yakınlarının ve hala sevdiklerinin bedenlerine ulaşamamış olanların acısını paylaştığını söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han da Srebrenitsa Soykırımı’ndan herkesin ders çıkarması gerektiğini belirterek, “Uluslararası toplum bir daha böyle bir şeyin yaşanmasına izin vermemeli” dedi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Srebrenitsa’yı yıllar önce ziyaret ettiğini anımsatarak, kurban yakınlarının acısını paylaştığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumun 1992’de Hocalı Katliamı’na karşı takındığı soğukkanlı tavırla suçluların yargılanmamasının, 1995’te Srebrenitsa’da daha büyük bir katliama neden olduğuna dikkati çekti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kurban yakınlarının acılarını paylaştığını ve adalet arayışlarında onları desteklemeye devam edeceğini belirterek, hala soykırımı inkar edenlerin olduğunu ve bu izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.