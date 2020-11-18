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Dünya Sri Lankada eski bakan halkın koronavirüs korkusunu yenmesini için basın toplantısında çiğ balık yedi
ASYA

Sri Lanka’da eski bakan halkın koronavirüs korkusunu yenmesini için basın toplantısında çiğ balık yedi

Dünya çapında her gün daha büyük bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını sebebiyle Sri Lanka'da Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balık elde kaldı. Sri Lanka’da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi. Wedaarachchi “Balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.

Haber Merkezi DHA
Eski bakan Wedaarachchi, çiğ balık ile kamera karşısına geçti.
Eski bakan Wedaarachchi, çiğ balık ile kamera karşısına geçti.

Sri Lanka’da balıkların insanlara koronavirüs (Covid-19) bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu. Sri Lanka’da eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, başkent Colombo’da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

DHA
Olay karşısında büyük şaşkınlık yaşandı.

Tonlarca balık elde kaldı

İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi. Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

DHA
Bakan, satışların düşmesini balıkların insanlara koronavirüs bulaştırdığına inanılmasına bağladı.

"Korkmayın enfekte olmayacaksınız"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi “Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.

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