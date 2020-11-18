Sri Lanka’da eski bakan halkın koronavirüs korkusunu yenmesini için basın toplantısında çiğ balık yedi Dünya çapında her gün daha büyük bir tehdit haline gelen koronavirüs salgını sebebiyle Sri Lanka'da Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balık elde kaldı. Sri Lanka’da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi, ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi. Wedaarachchi “Balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız” dedi.

Haber Merkezi 18 Kasım 2020, 12:22 Son Güncelleme: 18 Kasım 2020, 12:30 DHA