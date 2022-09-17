Dünya Starbucksın kahvesinde metal parçası
AMERİKA

Starbucks'ın kahvesinde metal parçası

Starbucks ABD'nin yedi eyaletinde metal kutuda satışa çıkarttığı Vanilla Espresso Triple Shot içeceğini geri çağırdı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Starbucksın kahvesinde metal parçası
Starbucks'ın kahvesinde metal parçası.

İçeceğin içine metal parçalarının karışmış olma ihtimali üzerine alınan karar sonrası Arizona, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Oklahoma ve Teksas'taki şubelerde bulunan söz konusu içecek acil koduyla toplatılmaya başlandı.

Starbucks'ta büyük skandal: Binlerce kişi Hepatit kapmış olabilir
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Dünyanın Türkiye'de dahil bir çok ülkesinde bulunan şubeleriyle ünlü kahve devinin ABD'nin New Jersey eyaletinde skandal ötesi bir olay yaşandı.
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Şubede çalışanlardan birinin test sonuçlarında Hepatit A olduğunun öğrenilmesi ve çalışanın test sonucunu bilmesine rağmen çalışmaya devam ettiğinin ortaya çıkması sonrası bölgede bir panik yaşandı.
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Şubeye gelen binlerce kişinin virüsü kaptığı düşünülürken, şirket bölgeye bir aşı kliniği kurdu ve çalışanla aynı zamanda kafede olan herkesi hızlıca Hepatit A aşısı olmaya davet etti.
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Şimdiye kadar 782 yönetici ile birlikte 17 kafe çalışanı aşılanırken bölge halkından da yaklaşık 800 kişi aşılandı. Ayrıca, bu güne kadar hiç kimsede Hepatit A virüsüne rastlanmadı.
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New Jersey Eyaleti Sağlık Bakanlığı ise şubelerdeki tüm çalışanların Hepatit A virüsüne karşı yapılan aşıların tamamlana kadar şubenin kapanmasını ve bir süre de kapalı olarak kalmasına karar verdi.

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Starbucks'ta büyük skandal: Binlerce kişi Hepatit kapmış olabilir
Dünyanın bir çok ülkesinde şubeler bulunan ünlü kahve devinin ABD'deki bir şubesinde çalışan bir kişinin Hepatit A olduğu tespit edildi. Şirket, binlerce kişiye virüs bulaşmış olabileceği düşüncesiyle müşterilerini aşıya çağırdı.
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