Dünya Starbucksta ırkçılık skandalı Siyahi kadının adı yerine maymun yazdılar
AMERİKA

Starbucks'ta ırkçılık skandalı: Siyahi kadının adı yerine ‘maymun’ yazdılar

ABD'nin Maryland eyaletinde dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'a giden siyahi bir kadın, verdiği siparişin ardından hayatının şokunu yaşadı. Kendisine verilen bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gören kadına Starbucks'tan gelen yanıt ise daha da skandal oldu. Yaşananların bir hatadan ibaret olduğunu savunan Starbucks özür dilerken, kadına bedava içecek ve sandiviç vermeyi teklif etti.

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Haber Merkezi Diğer
Starbucksta ırkçılık skandalı: Siyahi kadının adı yerine ‘maymun’ yazdılar
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ABD'nin Maryland eyaletindeki bir Starbucks şubesine giden Monique Pugh, Caramel Frappuccino siparişi verdi. Siparişini alan kadın, bardağın üzerinde ismi yerine "maymun" yazıldığını gördü. İsmini sözlü olarak kasiyere söylediğini belirten Pugh, "Kasiyerdeki hanımefendi adımı sordu ve ben de ona söyledim. Hepsi bu" ifadelerini kullandı.

Sadece parayı ödediler

Maymun kelimesini gördükten sonra sakinliğini koruyan Pugh, ilk şoku atlattıktan sonra başlangıçta başka bir baristaya yanlışlık olduğunu, içeceğini yenilemeleri gerektiğini söylediğini belirtti. Baristaların kendisine kavgacı bir üslupla yaklaştığını vurgulayan Pugh, "Neden mağazada o an bulunan tek Siyahi insan ben iken fincanımda 'maymun' yazdığını sordum ve bana omuz silkerek hata olmuş dedi" şeklinde konuştu. Pugh, erkek baristanın özür dilemediğini yalnızca paranın ödendiğini de sözlerine ekledi.

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İçecek ve sandviç teklif ettiler

Mağazadan ayrıldıktan sonra hemen müşteri hizmetlerini aradığını kaydeden Pugh, kendisiyle iletişime geçen mağaza genel müdürünün durumun yanlış telaffuzdan ibaret olduğunu söylediğini kaydetti. Bununla da yetinmeyen mağaza müdürü, Pugh'a Starbucks'tan bedava içecek ve bedava sandviç vermeyi teklif etti. Pugh, "Reddettim... çünkü bu teklif saygısızca geldi. Bana bunu teklif etmesi saygısızlıktı" diye konuştu. Pugh, mağaza sahibinin daha sonra kendisiyle temasa geçtiğini ve özür dilediğini dile getirdi.

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Çalışanı açığa aldılar

Bir Starbucks kurumsal temsilcisi, olayı doğrularken, siparişi alan çalışanın açığa alındığını belirtti. Ayrıca olayın meydana geldiği mağazanın başka bir şirkete ait bir franchise olduğunu da sözlerine ekledi. Starbucks temsilcisi, diğer şirkete yönelik soruşturma başlattığını ve personel için ek eğitim sözü verdi.

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