Dünya Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme yaptık
AVRUPA

Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme yaptık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirerek, "Yapıcı bir görüşme oldu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme yaptık
Jens Stoltenberg

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU"

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

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