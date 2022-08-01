Dünya Stoltenberg Tahıl sevkiyatında Türkiyeye oynadığı rol için teşekkür ederim
AVRUPA

Stoltenberg: Tahıl sevkiyatında Türkiye’ye oynadığı rol için teşekkür ederim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, "Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Stoltenberg: Tahıl sevkiyatında Türkiye’ye oynadığı rol için teşekkür ederim
Stoltenberg: Tahıl sevkiyatında Türkiye’ye oynadığı rol için teşekkür ederim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ayrılarak Lübnan’a doğru yola çıkan Razori’ye dair önemli açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, ilk tahıl sevkiyatını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Birleşmiş Milletler’in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa’dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye’ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

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