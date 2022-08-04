Stoltenberg uyardı: Sıra diğer komşu ülkelere gelebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında yaptığı açıklamada, "Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya’nın diğer komşularına gelebilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Norveç’te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına değinen Stoltenberg, "Başkan Putin, kendi siyasi hedefleri için askeri güçlerle birlikte masum bir ülkeye ve insanlara saldırdı. Bu durumda NATO’nun iki taslağı var. İlki Ukrayna’ya destek olmak, ikincisi ise, bu savaşın yayılmasını önlemek. Öncelikle, Ukrayna’ya kendi savunmalarını yapmaları için destek sağlamalıyız. Ukrayna halkı, savaş boyunca müthiş bir cesaret örneği gösterdi. Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgalinde NATO ve aralarında NATO üyesi olan ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Ukrayna’nın arkasında durmuştur" dedi.

"İkinci dünya savaşından beri görmediğimiz saldırılar görüyoruz"

Rusya’nın 40 milyon nüfusa sahip bağımsız bir ülkeye saldırdığını ifade eden Stoltenberg, "Başkan Putin’in Ukrayna’daki hedeflerine ulaşamaması bizim lehimize olacaktır. İkinci Dünya Savaşı’ndan beri sivillere bu denli bir saldırı ve yıkım görmemiştik. Buna kayıtsız kalamayız. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya’nın diğer komşularına gelebilir" açıklamasında bulundu.

"ABD Senatosu katılım protokollerini onayladı"

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine de değinen Stoltenberg, "Birkaç saat önce ABD Senatosu, katılım protokollerini onayladı. Şu ana kadar müttefiklerimizden 23’ü Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini onaylamış oldu. NATO tarihindeki en hızlı ilerleyen katılım süreci oldu. Putin, NATO’yu genişleyen ve saldırgan olarak tanımlıyor. Bu bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.

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