Dünya Stoltenbergten Rusya açıklaması Saldırıdan birkaç saat sonra devreye soktuk
AVRUPA

Stoltenberg'ten Rusya açıklaması: Saldırıdan birkaç saat sonra devreye soktuk

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Berlin Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürpriz olmadı. NATO saldırıdan aylar önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığına ilişkin bilgiyi paylaşmıştı" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Stoltenbergten Rusya açıklaması: Saldırıdan birkaç saat sonra devreye soktuk
NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, Almanya’nın başkenti Berlin’de Berlin Güvenlik Konferansı’na katıldı.

Stoltenberg konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Bükreş’te Ukrayna’ya desteklerinin süreceğine ilişkin verdiği sözü hatırlatarak, "Ukrayna halkının kahramanca direnişi ve NATO Müttefiklerinin eşi görülmemiş desteği sayesinde Ukrayna önemli kazanımlar elde etti. Ancak Rusya’yı da küçümsememek gerekiyor. Rus füzeleri ve insansız hava araçları Ukrayna şehirlerine, sivillere ve kritik altyapıya zarar vermeye devam ediyor. Kış yaklaşırken insanların çok büyük acı çekmesine neden oluyor. Evet, desteğimizin bir bedeli var. Tüm dünya zor zamanlardan geçiyor. Ama bizim ödediğimiz bedel paradır. Ukraynalıların ödediği bedel ise kan. Otoriter rejimler gücün ödüllendirildiğini görürse hepimiz çok daha yüksek bir bedel öderiz. Ve dünya hepimiz için daha tehlikeli bir dünya olur" ifadelerini kullandı.

"NATO iyi hazırlanmıştı"

Rusya’nın işgalinin sürpriz olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürpriz olmadı. Saldırıdan aylar önce NATO, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeyi planladığını gösteren bilgileri paylaştı. Ve diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen Putin kendi planlarını sürdürdü. NATO iyi hazırlanmıştı. Saldırıdan birkaç saat sonra savunma planlarımızı devreye soktuk. Ve İttifak’ın doğu kısmına binlerce asker konuşlandırdı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü
GÜNDEM
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye'ye övgü

Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
DÜNYA
Stoltenberg: Putin kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalışıyor
Ders gibi sözler

Ders gibi sözler

​Sakız çiğneyen yarışmacıya kayıtsız kalamadı.
Görünce şoke oldu

Görünce şoke oldu

Elinin acısıyla gittiği hastanede röntgen çektirmişti.
MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu

MİT'ten Suriye'de
DEAŞ operasyonu

Aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

​Onlarca kişiye reçete yazdı ambulansla hasta naklederken yakalandı.

​Beklenenden çok fazla: Türkiye'yi etkisi altına alacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.