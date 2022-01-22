Dünya İskoçyada eve yalnız yürüyen kadınların güvenliği için telefon hattı
AVRUPA

İskoçya’da eve yalnız yürüyen kadınların güvenliği için telefon hattı

İngiltere’de geçen yıl kurulan Strut Safe adlı bir telefon yardım hattı, eve yalnız yürüyen kadınlara ihtiyaç duyduklarında telefonla ücretsiz eşlik ediyor. Talebin gittikçe arttığını belirten yardım kuruluşu, ihtiyaç duyulması halinde ‘bizzat’ kadınlara evlerine kadar eşlik ettiklerini belirtti.

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Haber Merkezi DHA
Strut Safe nedir? ​İskoçya’da eve yalnız yürüyen kadınların güvenliği için telefon hattı kuruldu
Strut Safe

Strut Safe adlı yardım kuruluşu, Mart 2021’de evine giderken saldırıya uğrayarak öldürülen Sarah Everard ardından Rachel Chung ve Alice Jackson tarafından İskoçya’nın Edinburgh kentinde kuruldu.

Başta kadınlar olmak üzere eve yalnız yürüyen kişilere evlerine varana kadar telefonda eşlik eden yardım kuruluşu, Edinburgh kentinde ihtiyaç duyulması halinde ‘bizzat’ kadınlara evlerine kadar eşlik ettiklerini belirtti.

  • Özellikle kadınların caddelerde güvenliğini sağlamak için kurulduklarını belirten Strut Safe, telefonda kaldıkları süre boyunca eşlik ettikleri kişilere güven vererek evlerinin kapısına kadar telefonda kaldıklarını belirtti.

ŞÜPHELİ DURUMDA POLİS ARANIYOR


Kişilerin evlerine dönerken şüpheli bir durumla karşılaşması durumunda, ücretsiz olarak sağlanan telefonu aramaları halinde, Strut Safe’den bir gönüllü o kişiyle evine gidene kadar konuşarak eşlik ediyor.

Strut Safe gönüllüleri, şüpheli durumlarda mağduru sakinleştirip gerekli bilgileri alarak polisi bilgilendiriyor.

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