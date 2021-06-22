Subway'le ilgili şok iddia: Satılan ton balığı DNA'sında ton balıklarıyla uyuşan DNA örneğine rastlanmıyor

Sandviç devi Subway'le ilgili ortaya atılan ve bir davaya konu olan iddiayı araştıran New York Times, çok çarpıcı bir sonuca ulaştı. Subway sandviçlerdeki ton balıklarına DNA testi yaptıran kurum, bu gıdanın içerisinde ton balığı DNA'sı bulunamadığını tespit ettirdi. Testi yapan bilim insanları, bunu iki nedene bağlıyor.

MÜŞTERİ ŞİKAYETİYLE GÜNDEME GELDİ

ABD'de iki Subway müşterisi, bundan aylar önce şirketin "gerçek" dediği ton balıklarının aslında gerçek olmadığını iddia etti. Müşterilere göre sandviçlerin içerisindeki bu gıda, ton balığından başka bir şeydi ancak ne olduğunu kendileri de bilmiyordu. Şirketi yalancılıkla suçlayan müşteriler, davanın gündeme gelmesiyle birlikte de Subway'in ABD'de gündem olmasına yol açtılar. New York Times gazetesi ise yaptığı araştırmada, iddiaların gerçek olabileceğini ortaya çıkardı.

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İÇİNDE GERÇEK TON BALIĞI YOK

New York Times muhabirleri farklı Subway şubelerinden toplanan örnekleri laboratuvara gönderdi ve şu cevabı aldı: Subway'in gerçek ton balığı dediği şeyin DNA'sında, ton balıklarıyla uyuşan DNA örneğine rastlanmıyor.

İKİ İHTİMAL VAR

Laboratuvar yetkilileri, yaptıkları değerlendirmede neden böyle bir şey yaşandığını açıklamaya çalıştı. Uzmanlara göre bunun iki sebebi olabilir , birincisi; ton balığının çok fazla işlenmiş olabileceğiihtimali. Bu da DNA'nın tespit edilmesini imkansız hale getiriyor. İkinci neden ise bu gıdanın aslında ton balığı olmayabileceği ya da çok az miktarda ton balığı ile karıştırılmış başka bir şey olabileceği ihtimali.