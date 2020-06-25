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Dünya Suç Başbakanı Tel-Avivde ilhak karşıtı protestolar hız kazandı
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Suç Başbakanı: Tel-Aviv’de ilhak karşıtı protestolar hız kazandı

İşgalci İsrail yönetiminin Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni ilhak planı Tel-Aviv’de protesto edildi. ‘Filistin’e özgürlük’ ve ‘İlhaka hayır’ pankartları taşıyan protestocuların hedefinde yolsuzlukla yargılanan Netanyahu vardı. Göstericiler ‘Suç Başbakanı’ yazılı maskeler taktılar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planını protesto etmek için Tel Aviv’de gösteri düzenlendi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alana giriş öncesi göstericilere maske dağıtılırken, sosyal mesafeye dikkat edilmesi için sık sık anonslar yapıldı. İsrail bayrakları açan protestoculardan bazıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu kastederek üzerinde “suç başbakanı” yazılı maske taktı. Protestocular, “Filistinlilerin hayatları değerlidir”, “Filistin’e özgürlük” ve “İlhaka hayır” yazılı pankartlar taşıdı.

ApartheId rejimi uyarısı

Protestoya destek veren İsrail vatandaşı Poliakine Dotan, İsrail’in “ilhak” planının Filistinlilerin haklarını ihlal ettiğini söyledi. “İlhakı” planlanan bölgelerdeki Filistinlilere ne olacağı konusuna kimsenin değinmediğini dile getiren Dotan, “Büyük ihtimalle ilhak edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere vatandaşlık yerine oturum izni verilecek. Bu da bazı kişilerin (Yahudi yerleşimciler) tüm haklara, bazılarının (Filistinliler) ise kısmi haklara sahip olduğu aparthied bir rejim yaratacak. Böyle bir devletin parçası olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Dotan, Filistinlilerin, İsraillilerle eşit haklara sahip olmasını istediğini sözlerine ekledi.

Gantz’dan tehdit

  • Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistinlilerin “diyaloğu reddetmeleri” halinde hükümetinin tek taraflı olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını uygulayacağı tehdidinde bulundu. Filistinlilere İsrail vatandaşlığı verilmeyeceğini vurgulayan Gantz, bölge ülkeleriyle çalışacaklarını, Ürdün ve Mısır ile yapılan barış anlaşmalarını “tehlikeye” atmayacaklarını kaydetti.

İsrail’e karşı kararlı durun

Boris Johnson - Angela Merkel - Emmanuel Macron

Avrupalı 1080 parlamenter, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın bir kısmını ilhak planının uluslararası hukuka meydan okuma anlamına geldiğini vurgulayarak Avrupalı liderlere, ilhaka karşı kararlı duruş sergilemeleri çağrısında bulundu. Avrupa’da 25 ülkeden 1080 parlamenter İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail’de yeni koalisyon hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın “önemli” bir kısmını 1 Temmuz itibarıyla ilhak etme kararı aldığı hatırlatılarak bunun uluslararası hukuka meydan okuma olduğunun altı çizildi. İlhak planının, İsrail-Filistin barışına yönelik beklentilere zarar vereceği, bölgesel istikrarsızlığı daha fazla derinleştireceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, Avrupa’nın, ilhakın önlenmesi ve çatışmanın adil çözümünün sağlanması amacıyla uluslararası aktörleri biraraya getirmek için liderlik etmesi gerektiği vurgulandı. Avrupalı liderlere, Batı Şeria’nın ilhakına karşı kararlı duruş sergilemeleri çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kalıcı bir çözüm için meşru talepler ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmalı. Hem İsraillilerin hem Filistinlilerin eşit hakları garanti edilmeli. Avrupa, bu hedefleri desteklemek için diplomatik araçlara sahip. Bu tür çabaları desteklemeye hazırız.”

Filistinlilerin iradesi kırılamayacak

Fotoğraf:Arşiv
  • Hamas Hareketi, İsrail’in adam öldürerek ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişiminin başarısız olacağını bildirdi. İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Ahmed Mustafa Ureykat isimli Filistinliyi şehit etmesinin ardından Hamas’tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İsrail’in adam öldürerek ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişimi başarısız olacak. İsrail’i, işlediği suçlardan ve Filistin halkına yönelik saldırılardan caydırabilecek tek yol direniştir” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ahmed Mustafa Ureykat ve otizmli İyad Hallak’ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehid olmasından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

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