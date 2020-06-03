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Dünya Sudanda "3 Haziran olaylarının yıl dönümünde anma ve protestolar düzenlendi
AFRİKA

Sudan’da "3 Haziran olayları”nın yıl dönümünde anma ve protestolar düzenlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi, geçen yıl sivil hükümete geçiş talebiyle düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.

Haber Merkezi AA
Gösteriler ve anma törenleri başkentin farklı bölgelerinde sürüyor.
Gösteriler ve anma törenleri başkentin farklı bölgelerinde sürüyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi, geçen yıl sivil hükümete geçiş talebiyle ordu karargahı önünde düzenlenen protestolara müdahale edilmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayların yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.

Protestocular, 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının sona erdiği askeri darbe sonrası sivil yönetim talebiyle ordu karargahı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin şiddet kullanılarak dağıtıldığı olaylarda öldürülenlerin faillerinin cezalandırılmasını istedi.

Farklı bölgelerde anma törenleri sürüyor

Bazı eylemciler olaylarda hayatını kaybedenleri anarken, bazıları da ana caddeleri lastik yakarak trafiğe kapattı. Caddeler polisin müdahalesi sonrası açıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, adaletin yerine gelmesi ve öldürülenler için kısas talep eden sloganlar attı.

Gösteriler ve anma törenleri başkentin farklı bölgelerinde sürüyor.

Beşir yönetimi devrilmişti

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in, 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından ülke siyasi kriz ortamına sürüklenmişti.

Muhalif göstericiler, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutmaya başlamıştı.

Askeri üniformalı silahlı kişiler, 3 Haziran 2019'da, ordu karargahı çevresindeki protestocuları gerçek mermi kullanarak dağıtmıştı.

Çıkan olaylarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği, müdahalede 128 kişinin öldüğünü ileri sürmüştü.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "3 Haziran olaylarının" araştırılması için 21 Eylül 2019'da Bağımsız Soruşturma Komisyonu kurulması talimatı vermişti.

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