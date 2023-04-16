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Dünya

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışma: 56 ölü 595 yaralı

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda giderek şiddetleniyor. Çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

08:47 . 16/04/2023 Pazar
AA
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışma çıktı

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışma çıktı

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

Komite, "Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.


- Ne olmuştu?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.




#Sudan
#Hızlı Destek Kuvvetleri
#paramiliter güç
28 dakika önce
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