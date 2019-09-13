Dünya Sudanda yeni kabinenin ardınan ilk diplomatik ziyaret Türkiyeye
AFRİKA

Sudan'da yeni kabinenin ardınan ilk diplomatik ziyaret Türkiye'ye

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed:"Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır".

Haber Merkezi AA
Sudan
Sudan

Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." dedi.

Türkiye-Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunu gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan ve diplomatik heyete başkanlık eden Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Muhammed, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Muhammed, "Sudan'da yeni kabinenin kurulmasının ardınan ilk ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdik. Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki ortak iradenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Muhammed, heyetler arası görüşmelerde Sudan'daki gelişmerin yanı sıra, diplomatik, ekonomik, ticari, insani, eğitim, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliği konularının masaya yatırıldığını belirtti.

Sudan ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Muhammed, çok yakın zamanda Sudan'da Ziraat Bankası şubesi açılacağı bilgisini paylaştı.

- "Türkiye'nin tarım ve teknoloji alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Muhammed, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin takip edileceği diplomatik mekanizmaların tesis edilmesinin, ziyaretinin önceliklerinden birisi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu mekanizmalardan birisi de kurduğumuz 'Siyasi Müzakere Komitesi' oldu. Ayrıca, iki ülkenin devlet başkanlarını da içeren 'Yüksek Strateji Komitesi' ve 'Ekonomi Komiteleri'ni de kurduk. Bu komitelerin tesisi, ikili ilişkilerimizi geliştirme konusundaki irademizi ortaya koymaktadır."

REKLAM

Türkiye'nin son 20 yılda tarım ve teknoloji alanında bariz ilerleme kaydettiğini dile getiren Muhammed, "Biz de bu gelişmelerden uzun bir geçmişe dayanan güçlü ilişkilerimizin ışığında faydalanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle tarım, petrol, doğal gaz ve hayvancılık alanlarında yeni iş birliği mekanizmaları gerçekleştireceklerinin altını çizen Muhammed, özel sektörün bu alanlarda Sudan'a yatırım yapmasının destekleneceğini ifade etti.

Sudan'da güvenlik ortamının tamamen tesis edildiğini vurgulayan Muhammed, ülkesinde yeni kurulan hükümetin ekonominin iyileştirilmesine odaklanacağını sözlerine ekledi.

5 bin personel alınacak

5 bin personel alınacak

​Bakanlık duyurdu: Başvurular bugün başladı.
500 bin kişinin isteği tanınmak

500 bin kişinin isteği 'tanınmak'

​Ekmeklerini çöpten çıkarıp ekonomiye katkı sağlıyorlar.
TOKİden ikinci indirim kampanyası

TOKİ'den ikinci indirim kampanyası

Yüzde 22 indirim uygulanacak, başvuru tarihi belli oldu.
O Rum'un kimliği tespit edildi

O Rum'un kimliği tespit edildi

Türk bayrağını indiren şahıs için iade talebi iletildi.
Çocuklarımızı dağa <br>çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

Çocuklarımızı dağa
çıkarsınlar diye büyütmüyoruz

​Evlat nöbetine bir anne daha katıldı sayı 28'e ulaştı.
Yürüyerek 5<br> kıta 35 ülke

Yürüyerek 5
kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya uzanan bir yolculuk hikayesi.

Saldırgan baklavacının <br>dükkanları kapanıyor

Saldırgan baklavacının
dükkanları kapanıyor

Hamile kadına dehşeti yaşatan baklavacı müşteri bulamadı.
Dev iş birliği<br>sona eriyor

Dev iş birliği
sona eriyor

​Emlak Konut fesih süreci için harekete geçti.
İsmi değişecek

İsmi değişecek

​FETÖ'den geçtiğimiz yıl el konulmuştu.
Cari dengede rekor

Cari dengede rekor

Temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Rakipleri kalkamadı<br>Bayraktar İHA havalandı

Rakipleri kalkamadı
Bayraktar İHA havalandı

Zor şartlarda test edilen milli İHA gururlandırdı.
Bankalar Birliği devreye girsin

Bankalar Birliği devreye girsin

​Merkez Bankası faizi 325 baz puan indirmekle yetindi.
Ölümle burun buruna

Ölümle burun buruna

Kasksız sürücü kızını kendisine iple bağlayıp trafiğe çıktı.
Hain saldırı<br> sonrası operasyon

Hain saldırı
sonrası operasyon

​7 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Galatasaray'ın <br>'dev' gururu

Galatasaray'ın
'dev' gururu

Sarı-kırmızılılar en iyiler listesinde yer aldı.
45 ilde büyük operasyon

45 ilde büyük operasyon

2012 Kaymakamlık sınavı sorularını sızdıranlara gözaltı kararı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.