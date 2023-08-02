|
Dünya

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Sudan'da 100 günden uzun süredir sürmekte olan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğu belirtildi.

19:18 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaklaşık 4 milyon kişiyi evinlerini terk etmeye zorladığı belirtildi.

IOM'un son verilerine göre, 926 binden fazla Sudanlı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken, 3 milyonu aşkın kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Sudanlıların çatışmaların yaşandığı alanlardan kurtulmak için ulaştığı ülkeler arasında Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya yer aldı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerinin yüzde 71'inin başkent Hartum'dan geldiği bildirildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye erişimin hala imkansız olduğu ve mevcut değerlendirmelerin ise ön raporlara veya tahminlere dayandığı kaydedildi.


Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar


Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.


#Sudan
#çatışma
#HDK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)