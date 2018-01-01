Sudan'dan Türkiye ve Rusya mesajı

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Rusya ve Türkiye ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşmalarının, ülke kaynaklarının kalkınmada kullanılması için bir fırsat olduğunu söyledi.

Sudan'ın bağımsızlığının 62. yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen kutlamada konuşan Beşir, dünya ülkeleriyle daha fazla stratejik ortaklık kurma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Beşir, "Devlet Başkanlığının diplomatik çabaları Rusya ve Türkiye ile stratejik işbirliği anlaşmalarıyla taçlandırıldı. Bu, ülke kaynaklarının kalkınmada kullanılması için fırsat oluşturacak." dedi.

Ömer el-Beşir, ülke olarak dış politikada, "uluslararası ve bölgesel barışı destekleyen uluslararası ortaklıklar kurma ve terör, kara para aklama ve insan kaçakçılığıyla mücadele etme" ilkesine bağlı kaldıklarını kaydetti.

REKLAM

Sudan'ın 20 yıl boyunca ABD'nin yaptırımlarına maruz kaldığını hatırlatan Beşir, bu politikalar sonucunda ülkenin uluslararası fonları kullanamadığını ve bunun da ekonomide ağır kayıplara neden olduğunu dile getirdi.

DÜNYA Sudan: Türkiye kardeş ülkedir