Dünya Sudanın batısındaki kabile çatışmalarında en az 125 kişi öldü
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Sudan'ın batısındaki kabile çatışmalarında en az 125 kişi öldü

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde iki kabile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan çatışmalar sonucu şu ana dek en az 125 kişinin öldüğünü, yaklaşık 50 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Sudanın batısındaki kabile çatışmalarında en az 125 kişi öldü
Arşiv

OCHA’nın raporuna göre, 6 Haziran'da, Cineyne kentinin 160 kilometre kuzeydoğusundaki Kulbus'ta, Afrikalı Gimer ve Arap kökenli Rizeygat kabileleri arasında çıkan şiddet olaylarında Gimer kabilesi mensuplarının yaşadığı 25 köy yağmalandıktan sonra ateşe verildi.

SİVİLLERİ KORUMA ÇAĞRISI

  • Olaylarda en az 125 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaklaşık 50 bin kişi daha güvenli bölgelere kaçtı. Yaşananları "kabul edilemez" olarak nitelendiren BM Sudan Temsilcisi Volker Peretz, yetkililere, kabile liderlerine ve silahlı örgütlere tansiyonu düşürme ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Sudan'ın Batı Darfur bölgesinde nisan ayında da iki kabile arasındaki çatışmalarda 200’den fazla kişi ölmüştü. Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinde kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, binlerce kişi ise yerinden ediliyor.

  • Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

BM rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleri ile silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda 3 milyon kişi evinden oldu, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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