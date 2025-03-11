Suikast girişiminde Trump'ı koruyan isim ABD Gizli Servisi'nin başına geçti

Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi.

Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var." ifadelerini kullandı.