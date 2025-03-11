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Suikast girişiminde Trump'ı koruyan isim ABD Gizli Servisi'nin başına geçti

Suikast girişiminde Trump'ı koruyan isim ABD Gizli Servisi'nin başına geçti

13:4811/03/2025, Salı
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Sean Curran, suikast girişiminde Trump'a siper olmuştu
Sean Curran, suikast girişiminde Trump'a siper olmuştu

Seçim kampanyası sırasında suikast girişime uğrayan Başkan Donald Trump'ı koruyan Sean Curran, ABD Gizli Servisi Direktörlüğü görevine getirildi.

ABD Başkanı
Donald Trump
, Beyaz Saray’daki liderlik hamlelerini sürdürüyor.

13 Temmuz 2024’te düzenlediği miting sırasında suikast girişimine maruz kalan Trump, hayatını kurtaran Sean Curran’ı ABD Gizli Servisi Direktörlüğü’ne atayarak ekibini güçlendirdi.


Curran, yemin töreniyle görevine resmen adım attı.



Törene Trump da katıldı


Başkan Trump, Curran'ın Beyaz Saray'da yapılan yemin törenine katıldı.


Suikast girişiminde Trump'ın yardımına koşan ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Curran, Gizli Servis Direktörlüğünü devraldı.


"Harika bir aileye sahip olağanüstü adam"


Trump, burada yaptığı konuşmada, Curran'ın harika bir iş çıkaracağını vurgulayarak "Harika bir aileye sahip, olağanüstü bir adam olarak seni tebrik etmek istiyorum." dedi.


Curran'ın en karmaşık etkinliklerinde operasyonel güvenlik planlarını yönetme ve liderlik etme yeteneğine sahip, parlak bir lider olarak kendini gösterdiğine işaret eden Trump, "Pensilvanya'da bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske atarak korkusuz cesaretini kanıtladı. Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda tam ve eksiksiz bir güvenim var." ifadelerini kullandı.


Trump'a suikast girişimi


Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.


Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.




#Trump
#ABD
#Suikast

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