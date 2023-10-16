Suikast listesi hazırladılar

Siyonist Nazilerin önde gelen Filsitinlileri öldürmeye yönelik bir usikast listesi hazırladıkları ortaya çıktı. Middle East Eye internet sitesinin haberine göre başta Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri olmak üzere onlarca kanaat önderi Filistinlinin adlarının olduğu suikast listesi, Telegram mesajlaşma uygulamasında “Nazi Avcıları 2023” adıyla örgütlenen aşırı sağcı Siyonist Yahudi grubu tarafından yayınlandı. Adlarının ve konumlarının yayınlandığı Filistinliler için Telegram grubunda ölüm çağrısı yapıldı. Terör grubunun hedefinde olan diğer isimlerin, dini liderler, siyasiler, gazeteciler, kamu yetkilileri, aktivistler ve direniş örgütleri mensupları olduğu görüldü. Siyonist teröristleri bulunduran mesajlaşma grubunda, Filistinli isimlerin çoğu fotoğraflarının üzerinde bir hedef işareti bulunduğu halde, “Serbestçe dolaşan ve henüz öldürülmemiş kişiler” ifadesiyle ifşa ediliyorlar. İsrail hükümeti içerisindeki yetkililer tarafından desteklenen aşırılıkçı gruplarla bağlantısı olduğu iddia edilen grubun, işgalci gücün Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı geçen pazartesi günü kurulduğu, İbranice yayın yaptığı ve hafta sonu itibarıyla 3500 takipçiyi aştığı kaydedildi.

Cami ve eğitim kurumlarına saldırı

Öte yandan Siyonist Nazi teröristlerin Telegram kanalında camiler, üniversiteler ve iş merkezleri gibi öne çıkan Filistinlilere ait mekanlara saldırılar düzenlenmesi çağrısında da bulunuldu. Salı günü Batı Şeria’nın Nablus şehrinde bir caminin koordinatları paylaşılarak bombalanması istendi. İsrailli yerleşimci teröristlerin sık sık Nablus kenti çevresindeki Filistin köylerine baskın düzenlediği ve cinayetler işlediği biliniyor. İşgalci gücün Gazze’ye saldırılarının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin, ırkçı Yahudi terör gruplarının olası saldırılarına karşı derin endişe ve kaygı içinde oldukları belirtiliyor.

95 yaşındaki terörist

1948 yılındaki Deyr Yasin katliamında rolü olduğu belrtilen ve yeniden katliam için İsrail kuvvetlerine katılan Ezra Yachin, Müslümanlara olan nefretini korkunç sözlerle dile getirdi. Siyonist askerlere seslenen Yachin’in “Arkada kimseyi bırakmayın. Hepsini yok edin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını. Bu hayvanların yaşamaya hakkı yok” şeklindeki katliam çağrısı büyük tepki çekti. Yachin, silahlı her Yahudinin bu katliama ortak olması gerektiğini söyleyerek “Eğer Arap bir komşunuz varsa beklemeyin. Gidin ve onu vurun” şeklinde savaş suçu anlamına gelen ifadeler kullanarak katliam çağrısında bulundu.

Türkiye’den Doğu Akdeniz’de Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri, daha önce belirlenen yıllık programlandırma dahilinde 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağı hakkında Navtex yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin de yapılacağı bir tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. 13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan denizcilik bildiriminde “Atış eğitimi, 16-20 Ekim 2023 saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” denildi. Tatbikat sahasının koordinatlarının, KKTC’nin Güzelyurt ilçesinin açıklarını kapsadığı görüldü. Öte yandan, 23-27 Ekim tarihleri arasında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her yıl birlikte icra ettiği “Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı”nın başlayacağı öğrenildi.







