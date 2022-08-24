Sular çekilince 113 milyon yıllık izler ortaya çıktı

<br>'OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY'<br><br>ABD'nin Washington eyaletindeki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nden zoolog Mike Vecchione, keşfi heyecan verici bulduğunu söyledi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Vecchione, \"Bu, çok heyecan verici bir keşif. Ahtapot türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor. Birkaç yer dışında yumuşak doku fosilleri bulmak oldukça nadir görülen bir olaydır\" diye konuştu. Heyecan uyandıran ve tarihe ışık tutan bu canlının sadece ahtapotların değil aynı zamanda 'Vampyroteuthis' olarak bilinen vampir kalamar türünün de atası olabileceği kaydedildi. Hayvanın fosilleşmiş kalıntıları aslında bundan tam 34 yıl önce 1988'de keşfedilse de canlı ancak şimdi yeni bir vampiropod türü olarak tanımlandı.