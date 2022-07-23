Dünya Sullivan Ukraynaya uzun menzilli füze vermeyeceklerini açıkladı
AMERİKA

Sullivan Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyeceklerini açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Ukrayna’ya 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyeceğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Sullivan Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyeceklerini açıkladı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Aspen Güvenlik Forumunda konuştu.

Ukrayna konusunda değerlendirmelerde bulunan Sullivan, Amerikan istihbaratının Rus ordusunun savaşta çok daha kabiliyetli çıkacağını beklediğini ancak Rusya’nın savaşta hedeflerinden birçoğunu elde edemediğini ifade etti.

Rusya’nın mevcut hedeflerine ulaşma konusunda da büyük zorluklar yaşadığını belirten Sullivan, bunun büyük ölçüde Ukraynalıların cesaretinden ve batı ülkelerinin verdiği silahlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Biden’ın güvenlik danışmanı ayrıca, “Rusya’nın Ukrayna işgalinin Putin için stratejik başarı olmaması ve stratejik bir başarısızlık olması ABD’nin stratejik hedefimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’ya gerekli silahların yavaş ulaştırıldığı iddialarına da yanıt veren Sullivan, ABD ordusunun lojistik kapasitesine uygun şekilde silah yardımı yapıldığını ve bu tür eleştirileri kabul etmediğini savundu.

Sullivan, ABD’nin menzili 300 kilometreyi bulan Kara Kuvvetleri Taktik Muharebe Füzelerini (ATACM) Ukrayna’ya vermeyeceklerini belirterek, “Başkan, üçüncü dünya savaşına yol açacak şartlara neden olmamak gerektiğine inanıyor.” dedi.

ABD’nin Ukrayna’ya Amerikan savaş uçaklarını sağlama iddiaları

Washington’da son günlerde ABD’nin Ukrayna ordusuna pilotluk eğitimi vereceği ve sonrasında da ABD uçaklarını sağlayacağı iddiaları tartışılıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve üst düzey Pentagon yetkililerine de bu konu soruldu.

Kirby, “Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya savaş uçakları vermek konusunda istikşafi çalışmalar yapıyor. Ama bu hemen veya kısa süre içerisinde yapılacak bir şey olmayacak. Çünkü özellikle de gelişmiş bir uçağı üzerindeki kompleks sensör, sistem ve silah kabiliyetiyle entegre etmek oldukça zor bir çaba. Bu öyle hemen olacak bir şey değil.” dedi.

Aynı konu Savunma Bakanlığında Ukrayna’ya verilecek yardımlarla ilgili brifing düzenleyen üst düzet bir Pentagon yetkilisine de soruldu.

Yetkili, bu konuda şu aşamada verilmiş bir karar olmadığını, Kirby’nin yorumları üzerine değerlendirmelerde bulunmayacağını söyledi.

Austin’de 20 Temmuz’da düzenlediği bir basın toplantısında, bu konuda gelecekte değerlendirme yapabileceklerini ancak henüz Ukrayna ordusuna pilotluk eğitimi vermek ve uçak sağlamak gibi bir kararın söz konusu olmadığını dile getirdi.

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