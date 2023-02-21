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Dünya

Sullivan'dan Hatay depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD'nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

09:33 . 21/02/2023 Salı
Diğer
Jake Sullivan

Jake Sullivan

6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, yine depremi yaşadı.

Akşam saatlerinde önce merkez üssü
Hatay
'ın Defne ilçesinde 6.4'lük bir sarsıntı yaşandı.

Büyük panik yaşayan depremzedeler daha sonra Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.

Yaşanan deprem sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

ABD'den destek mesajı geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

"ABD tam destek vermeye devam edecek"

Sullivan, yaşanan depremlerle ilgili endişe duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Suriye'de zaten harap olmuş bölgeleri etkileyen deprem haberlerinden derin endişe duyuyoruz. ABD tam desteğini vermeye devam edecek."

#Jake Sullivan
#ABD
#Deprem
#Türkiye
#destek
17 dakika önce
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