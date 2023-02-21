Sullivan'dan Hatay depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı

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Jake Sullivan
6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, yine depremi yaşadı.
Büyük panik yaşayan depremzedeler daha sonra Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem hissedildi.
Yaşanan deprem sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.
Sullivan, yaşanan depremlerle ilgili endişe duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: