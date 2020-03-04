Dünya Süper Salı seçimlerinde Biden öne geçti Trumpın rakibi belli olabilir
AMERİKA

'Süper Salı' seçimlerinde Biden öne geçti: Trump'ın rakibi belli olabilir

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee ve Massachusetts eyaletlerinde ön seçimleri kazanarak güven tazeledi. Vermont Senatörü Bernie Sanders ise Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerinde galip geldi. Delege sayısı bakımından en önemli iki eyalet olan California ve Teksas'ın yanı sıra sonuçların çok yakın olduğu Maine'de de oy sayım süreci halen devam ediyor. 'Süper Salı' olarak nitelendiren bu seçimlerde Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 11 eyaletin 8'inde Joe Biden kazandı, ön seçimlerin şu ana kadarki favori ismi Bernie Sanders 3 eyaleti önde tamamladı.

  • Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Virginia, Alabama, Oklahoma, Kuzey Carolina, Arkansas, Minnesota, Tennessee, Massachusetts eyaletlerinde ipi Biden göğüsledi.

Diğer yandan sol eğilimleriyle öne çıkan ve özellikle Amerikalı genç jenerasyondan destek gören Sanders ise şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Vermont, Colorado ve Utah eyaletlerini kazandı.

Kritik eyaletler bekleniyor

Öte yandan halen devam eden oy sayım sürecinde en fazla delege sayısına sahip California ile Teksas eyaletlerinden gelecek sonuçlar merakla bekleniyor. Benzer şekilde Sanders ile Biden'ın birbirine çok yakın olduğu Maine eyaletinde de henüz kazanan ilan edilemedi.

Sandık çıkış anketlerine göre California'da ve Teksas'ta Sanders'ın önde olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan sadece Amerikan Samoası'nda başarı gösteren milyarder iş adamı Michael Bloomberg ise böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.

  • Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise Süper Salı'da ciddi bir varlık gösteremedi.

Toplamda en fazla delege sayısına ulaşan adayın Demokrat Parti'nin başkan adayı olacağı yarışta eyaletleri kazanmak kadar delege sayısını artırmak da önemli görülüyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren bugünde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.
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