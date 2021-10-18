Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turu devam ediyor

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın "Küçük Grup" üyeleri yaklaşık 9 ay sonra Cenevre'de yeniden bir araya geldi.

İki oturum halinde yapılan ilk gün toplantıları Türkiye saatiyle 16.30'da sona erdi. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in başkanlık ettiği toplantıların ardından rejim heyeti açıklama yapmadı. Pedersen'in ise BM'deki ofisinde çalışanlarıyla toplantılara devam ettiği öğrenildi.

DÜNYA BM: Suriye'de yeni anaya taslağı için taraflar anlaştı

"Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardık"

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yürüten eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra ise çıkışta bekleyen gazetecilere Arapça yaptığı açıklamada, Komitenin ilk gününde yapılan tek oturumda anayasanın temel ilkelerinin görüşüldüğünü aktardı.

Bahra, Suriye'nin geleceğine yönelik yeni anayasanın taslağının hazırlanmasına yönelik ilk adımın bugün atıldığına vurgu yaparak, "Açık müzakere aşaması tamamlanmış olup, Anayasa Komitesinin oluşturulmasına ilişkin temel süreç tamamlanmıştır. Diğer oturumların da aynı atmosferde ve benimsediğimiz mekanizmalarla bir an önce sonuç üretmesini temenni ediyoruz." dedi.

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Komitenin altıncı tur görüşmeleri öncesi gündemin belirlendiğini, tarafların Cenevre'ye gelmeden önce metodoloji üzerinde anlaşmaya vardığını aktaran Bahra, bugün de metodolojinin ayrıntılı olarak uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardıklarını vurguladı.

"Metinler üzerinde tüm taraflar uzlaşmak zorunda"

Bahra, "Önümüzde teknik ve usule ilişkin hiçbir engel kalmamış olup, ilk toplantıda metodoloji ve mekanizmalar fiilen uygulanmış ve anayasadaki temel ilkelerin görüşülmesine başlanmıştır." şeklinde konuştu.

Egemenliğin anayasadaki temel ilkelerden biri olduğunun altını çizen Bahra, rejimin bu maddeye ilişkin yazılı metni komiteye sunduğunu ve diğer önerilerle birlikte egemenlik ilkesinin de toplantılarda üyelerce tartışıldığını ifade etti.

Bahra, tarafların anayasaya ilişkin sunduğu metinlerin hepsinin onaylanması gibi bir durumun olmadığını, taslak metinler üzerinde tüm tarafların mutabık kalması gerektiğini ifade ederek, "Tek bir kelime üzerinde dahi üç taraf uzlaşmak zorundadır." dedi. Altıncı tur toplantılarının ana gündemi "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" olarak belirlenmişti.

Özel Temsilci Pedersen, dün düzenlediği basın toplantısında, "İki eş başkan şimdi sadece anayasa reformunun hazırlanması konusunda değil aynı zamanda anayasa taslağının hazırlanmaya başlaması konusunda hemfikir. Doğrusu bu hafta için yeni olan şey, Suriye'de anayasa reformu için anayasa taslağı hazırlama sürecine başlamamız." ifadesini kullanmıştı.

Suriye Anayasa Komitesinin altıncı turu cuma günü sona erecek.

50 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

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