Dünya Suriye El Nusranın İdlib Bölgesine yönelik saldırılarına yanıt verdi
ORTADOĞU

Suriye El Nusra'nın İdlib Bölgesi'ne yönelik saldırılarına yanıt verdi

Suriye ordusu, Jabhat al-Nusra terörist grubunun Suriye'nin İdlib Bölgesi'ne düzenlediği iki saldırıya karşılık verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Suriye El Nusranın İdlib Bölgesine yönelik saldırılarına yanıt verdi
Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov, düzenlediği brifingde, Nusra Cephesi terör örgütünün son 24 saat içinde Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesini iki kez bombaladığını söyledi.

MEHR'in haberine göre Binbaşı General Yegorov, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde geçtiğimiz gün içinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinden iki bombalı saldırı kaydedildi. İdlib vilayetinde bir saldırı, Hama'da da başka bir saldırı oldu" dedi.

Tümgeneral Yegorov, İdlib'de bir keskin nişancı ateşinde bir Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.

Suriye’de yedi yılda 30 bin mahkum öldürüldü: İşkence ve infaz merkezi Sednaya Hapishanesi
DÜNYA
Suriye’de yedi yılda 30 bin mahkum öldürüldü: İşkence ve infaz merkezi Sednaya Hapishanesi

Suriye hava savunması İsrail'in saldırılarını geri püskürtüyor
DÜNYA
Suriye hava savunması İsrail'in saldırılarını geri püskürtüyor

ABD'nin Suriye'nin doğusunda bulunan üssüne füze saldırısı yapıldı
DÜNYA
ABD'nin Suriye'nin doğusunda bulunan üssüne füze saldırısı yapıldı
Tapuda yeni dönem

Tapuda yeni dönem

​Türkiye'de uygulanmaya başladı: Artık eskisi gibi olmayacak.
Türk zırhlısına yeni varyant

Türk zırhlısına yeni varyant

Hepsi almak için sıraya girdi: Talibi çok.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Kampanyalı ürünler listesi yayımlandı.

​Hull City'de yeni teknik direktörün Liam Rosenior olacağı söyleniyor.

​Togg 92 farklı testten geçecek.

Komşu ülkeden kötü haber geldi: İstilaya başladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.