Suriye El Nusra'nın İdlib Bölgesi'ne yönelik saldırılarına yanıt verdi

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov, düzenlediği brifingde, Nusra Cephesi terör örgütünün son 24 saat içinde Suriye'nin İdlib gerilimi azaltma bölgesini iki kez bombaladığını söyledi.
MEHR'in haberine göre Binbaşı General Yegorov, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde geçtiğimiz gün içinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinden iki bombalı saldırı kaydedildi. İdlib vilayetinde bir saldırı, Hama'da da başka bir saldırı oldu" dedi.
Tümgeneral Yegorov, İdlib'de bir keskin nişancı ateşinde bir Suriyeli askerin yaralandığını söyledi.