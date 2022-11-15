Suriye hava savunması işgalci İsrail'in sekiz füzesinden üçünü düşürdü

Bir grup işgalci İsrail F-15 taktik savaş uçağı, Suriye'nin Humus vilayetindeki Şayrat askeri hava sahası yakınındaki tesislere sekiz seyir füzesi ile hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi (Rusya savunma bakanlığının bir bölümü) başkan yardımcısı Oleg Yegorov yaptığı açıklamada, "Suriye hava savunma sistemleri üç füze düşürdü" dedi.

MEHR'e göre Şam'a yaklaşık 165 kilometre uzaklıkta bulunan Şayrat askeri havaalanı, İsrail'in füze saldırısına uğradı. İki Suriye askeri öldü, üç asker de yaralandı.

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