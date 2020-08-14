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Dünya Suriye Milli Ordusu askerlerine insan hakları ve hukuk eğitimi verildi
ORTADOĞU

Suriye Milli Ordusu askerlerine insan hakları ve hukuk eğitimi verildi

Suriye Milli Ordusu askerlerine 'insan hakları ve hukuk' eğitimi veriliyor. Azez ilçesinde düzenlenen eğitime, ilk olarak Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri komuta kademesi ve askerleri katıldı.

Haber Merkezi AA
Eğitime ilk olarak Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri katıldı.
Eğitime ilk olarak Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri katıldı.

Suriye Milli Ordusu bünyesindeki silahlı ve güvenlik güçlerinin pozitif yeterlilik düzeyini yükseltmek amacıyla "Uluslararası İnsan Hak ve Hukuklarının Güçlendirilmesine Doğru" başlığı altında eğitimler verilmeye başlandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde düzenlenen eğitime, ilk olarak Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri komuta kademesi ve askerleri katıldı.

SAVAŞ HUKUKUNUN ÖĞRENİLMESİ AMAÇLANIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan eğitimlerin hedefi, askerlerin savaş hukukunu öğrenmesini sağlamak. Bu amaçla SMO askerlerinin tamamının eğitimden faydalanması amaçlanıyor.

AA

İNSANCIL HUKUK İLKELERİ ÖĞRETİLİYOR

Hamza Tümeninin komutanlarından Şadi Nasır, eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Cenevre ve Lahey sözleşmeleri, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri, savaş sürecinde sivil, yaralı ve esirlerle nasıl davranılması gerektiği gibi konularda eğitim aldıklarını söyledi.

  • Nasır, Kovid-19 ile mücadele kapsamında fiziki mesafe ve maske kurallarına uyarak eğitimi tamamlandığını kaydetti.

AA

Uluslararası insancıl hukuk uzmanı avukat Şadi Dalati ise eğitimin Savunma Bakanlığının Manevi Rehberlik Heyetinin denetiminde verildiğini belirtti.

Eğitimin amacının uluslararası insancıl hukuk kurallarını tanıtarak farkındalığı attırmak olduğunu dile getiren Dalati, "Savaş sürecinde çocuk ve kadınların korunması ile esirlere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verdik." dedi.

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