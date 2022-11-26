Suriye Milli Ordusu kara harekatına hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de kara harekatına yönelik mesajlarının ardından bölgedeki tüm askeri birlikler alarm durumuna geçti. Suriye Milli Ordusu komutanlarından Muhammed Yusuf, "Pençe-Kılıç Harekatı için hazırlıklarımızı tamamladık. Fırat'ın batısında ve doğusunda bir harekat için tüm kuvvetlerimizle hazırız" dedi. Suriye Milli Ordusu komutanı, ayrıca Türk ordusu ile ortak bir şekilde Tel Rıfat'a operasyon yapılacağını duyurdu.

ASKERİ TAKVİYELER YAPILDI

Yerel kaynaklar, Suriye Milli Ordusu temsilcilerinin sahadaki son gelişmelerini tartışmak, taarruz askeri planları geliştirmek ve Halep’in kuzey ve kuzeydoğusunda PKK'ya karşı operasyonunun başlatılması için eksenleri belirlemek üzere önemli bir askeri toplantıya katıldığını bildirdi. Eş zamanlı olarak Minak, Kefer Haşer, Tadif ve Tel Rıfat yakınlarındaki bölgelerinden, Münbiç ve Aynel Arab kentine komşu bölgelere kadar devasa askeri takviyeler yapıldığı belirtildi. Öte yandan Şarkul Avsat'ın SMO kaynağına dayandırdığı haberinde, ABD'li ve Türkiyeli yetkililerin Kilis'te bir araya geldiği ve PKK'ya yönelik 'sınırlı bir operasyon' konusunda anlaştığı iddia edildi. PKK/YPG de yine DAEŞ kartına sarıldı. Terör örgütü, ABD'nin Türkiye'nin operasyonuna ilişkin tutumunu protesto etmek amacıyla DAEŞ'e karşı yürüttüğü ortak operasyonları askıya aldığını açıkladı.

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