Suriye Milli Ordusu Münbiç’e operasyon için hazırlıkları tamamladı

Tel Abyad ve Resulayn’un terör örgütü PYD’den temizlenmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı Münbiç ve Ayn El Arap üzerinde yoğunlaştı.

Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Suriye Milli Ordusu, harekatın diğer safhaları için çok sayıda zırhlı aracın diğer bölgelere sevkine hız verdi.

Hamza Özel Kuvvetler Komutanı: Yola çıktık güzel Münbiç!

Suriye Milli Ordusu'nun büyük gruplarından Hamza Özel Kuvvetleri, Münbiç operasyonu için yola çıktıklarını duyurdu.

Grubun komutanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimize tevekkül ederek yola çıktık. Güzel Münbiç! Senin de terörden kurtulma vaktin yaklaştı. Sancağımız Münbiç’in en ulu noktasında dalgalanacak. Ya Allah, Bismillah" ifadelerini kullandı.

Hamza Özel Kuvvetler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Münbiç'e devrim bayrağı dikmenin vakti gelmişti" denildi.

Mobil köprüler sevk edildi

Münbiç çevresine yapılan araç sevkıyatında, mobil köprüler dikkat çekti. Söz konusu mobil köprülerini, Münbiç operasyonu sırasında akar suların geçilmesinde kullanılacağı değerlendiriliyor.

Suriye Haber Ajansı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Milli Ordusu Münbiç operasyonu için son hazırlıkları tamamladı.

Sacur çayı civarında konuşlanan SMO güçleri, son kontrolleri yaparak Münbiç harekatı için 'hazırız' mesajı verdi.

Sacur çayı civarında konuşlanan birliklere çok sayıda zırhlı araç takviyesi yapıldı. Aynı zamanda bölgeye yakın noktalara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank sevk edildiği öğrenildi.

Şehrin eli kanlı teröristlerden arındırılmasına yönelik harekatın kısa sürede başlaması bekleniyor.

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