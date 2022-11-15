​Suriye ordusu İdlib yakınlarında intihar uçağı düşürdü

Ancak Gift of the Givers Vakfı’ndan gelen bu yardımlar, bize bu malumatın doğru olmadığını aksine vakfın bizim aracılığımızla Suriye, Filistin, Lübnan ve dünyanın diğer ülkelerindeki mazlumlara destek ve yardım sağlamak için katkıda bulunduğunu göstermiştir” dedi.