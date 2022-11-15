Dünya Suriye ordusu İdlib yakınlarında intihar uçağı düşürdü
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Suriye ordusu İdlib yakınlarında intihar uçağı düşürdü

Suriye ordusu Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in eteklerinde bir terörist intihar insansız hava aracını düşürdü.

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​Suriye ordusu İdlib yakınlarında intihar uçağı düşürdü
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Suriye ordusu insansız hava aracını Suriye'nin kuzeybatısındaki bir hava üssü üzerinde düşürdü.

Drone, Abu al-Duhur Askeri Hava Üssü yakınlarında konuşlanmış terörist gruplara aitti.

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Suriye’ye 27 tırlık yardım konvoyu
FOTOĞRAF 14
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Tören ilk olarak Gaziantep AFAD Müdürü Arif Mencik’in konuşmasıyla başladı.
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Mencik, “Bölge şartlarını yakından tanıyan biri olarak özellikle belirtmeliyim ki, gıda kolileri, hijyen kitleri, yakacak, çocuklar ve yetişkinler için kıyafetler gibi temel ihtiyaçlar, Hayat Yolu Derneği ve Gift of the Givers Vakfı tarafından temin edilmiştir.
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Hayat Yolu Derneği’nin bölgedeki faaliyetleri bizim için büyük önem taşıyor.
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Hayat Yolu Derneği yöneticilerine, çalışanlarına ve bağışçılarına teşekkür ediyorum” dedi.
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Ardından Gift of the Givers Vakfı Müdürü İmtiyaz İsmail konuşmasını gerçekleştirdi.
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İmtiyaz İsmail sözlerini, “Bugün vakfımız tarafından sizlerin şahitliğinde Suriye’ye gıda kolileri, hijyen kolileri, soba, kömür, yatak, halı, battaniye ve daha birçok temel yaşam gereksinimlerini göndereceğiz.
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Bununla beraber İdlib’in Fua bölgesinde Hayat Yolu Derneği ile iş birliği içinde inşasına devam ettiğimiz 200 evi yarın Suriyeli ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz” diyerek tamamladı.
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Hayat Yolu Derneği Müdürü Dr. Emir Turanşah ise “Afrika Kıtası dünyanın, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan bir bölgesi olarak bilinir.
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Ancak Gift of the Givers Vakfı’ndan gelen bu yardımlar, bize bu malumatın doğru olmadığını aksine vakfın bizim aracılığımızla Suriye, Filistin, Lübnan ve dünyanın diğer ülkelerindeki mazlumlara destek ve yardım sağlamak için katkıda bulunduğunu göstermiştir” dedi.
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Tören, Suriye’ye gitmek üzere yola çıkacak 27 tırdan oluşan İhsan Konvoyunun uğurlanmasıyla sona erdi.
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Suriye’ye 27 tırlık yardım konvoyu
Hayat Yolu Derneği ve Gift of the Givers Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib ve Cerablus bölgelerine gönderilecek olan insani yardım konvoyunu uğurlama merasimi 9 Kasım'da gerçekleştirildi. 27 tırdan oluşan İhsan Konvoyu Gaziantep'ten Suriye'ye gitmek üzere yolculuğuna başladı.
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