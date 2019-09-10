Dünya Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi
ORTADOĞU

Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi

ABD ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ederken, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Tel Abyad semalarında askeri bir kargo uçağı görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
ABD'ye ait kargo uçağı (ARŞİV)
ABD'ye ait kargo uçağı (ARŞİV)

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk müşterek kara devriyesi Pazar günü gerçekleştirildi.

Bugün ise ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınır hattında incelemelerde bulundu. Suriye’nin Tel Abyad kenti üzerinde uçan bir askeri kargo uçağı ise dikkat çekti.

Kargo uçağı Resulayn kentine doğru gitti

Suriye’nin iç kesimlerinden gelen kargo uçağı, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentine doğru gitti.

  • Öte yandan, Tel Abyad'da teröristler yeniden kameralara yakalandı. Sözde karargah bahçesinde ve evlerin çatısında görüntülenen teröristlerin etrafı gözetledikleri görüldü.

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