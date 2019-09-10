Suriye semalarında askeri kargo uçağı görüntülendi

Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk müşterek kara devriyesi Pazar günü gerçekleştirildi.

Bugün ise ABD’li askeri heyet ile Türk yetkililer sınır hattında incelemelerde bulundu. Suriye’nin Tel Abyad kenti üzerinde uçan bir askeri kargo uçağı ise dikkat çekti.

Kargo uçağı Resulayn kentine doğru gitti

Suriye’nin iç kesimlerinden gelen kargo uçağı, PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Resulayn kentine doğru gitti.

Öte yandan, Tel Abyad'da teröristler yeniden kameralara yakalandı. Sözde karargah bahçesinde ve evlerin çatısında görüntülenen teröristlerin etrafı gözetledikleri görüldü.