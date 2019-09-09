Suriye'de 18 İran askeri öldürüldü

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HDP önünde evlat nöbeti: 2 aile daha katıldı

Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelerin sayısı 18’e yükseldi. Saliha Edizer 5 yıl önce 14 yaşındayken giden oğlu Yakup, Süleyman Aydın ise 4 yıl önce 15 yaşındayken götürülen oğlu Özkan için eyleme katıldılar.