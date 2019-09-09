Suriye'de 18 İran askeri öldürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı milisin öldürüldüğünü açıkladı.
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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı milisin öldürüldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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