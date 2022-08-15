Suriye'de ABD üssüne saldırı

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19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı Haliç Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek

Sürdürülebilir enerji teknolojileri, kalkınma ve enerji güvenliği için bu yıl 19’uncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansı, 16-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Haliç Üniversitesi’nin 5. Levent’teki kampüsünde gerçekleşecek.