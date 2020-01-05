Dünya Suriyede aralık ayı bilançosu 989 kişi hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Suriye'de aralık ayı bilançosu: 989 kişi hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, aralık ayında 989 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgüte göre ölen sivillerden 64'ü çocuk.

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Suriye'de aralık ayında 989 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'de aralık ayında 989 kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşın Aralık ayı bilançosunu yayınladı. İngiltere merkezli örgütün verilerine göre 2019'un son ayında ülkede 989 kişi hayatını kaybetti.

Örgüte göre 42'si kadın 64'ü çocuk bu kişilerden 279'unu siviller oluşturdu.

Rusya'nın düzenlediği hava operasyonlarında Aralık ayında toplam 113 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının 25'ini kadınlar, 21'ini ise çocuklar oluşturdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Esad güçlerinin bombardımanı ve açtığı ateş sonucu ölen Suriyeli sayısını ise 30 olarak açıkladı. Bu sivillerin 10'unu kadınlar, sekizini ise çocuklar oluşturdu. 25 kişinin işkenceye maruz kalarak öldürüldüğünü de belirten örgüt, muhalif güçlerin bombardımanı sonucu ölen kişi sayısını 2, Suriye Demokratik Güçleri'nin açtığı ateşte ölenlerin sayısını da yine 2 olarak verdi.

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