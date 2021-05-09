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Dünya Suriyede Esed rejimime ait petrol rafinerisinde yangın
ORTADOĞU

Suriye’de Esed rejimime ait petrol rafinerisinde yangın

Suriye’nin Humus ilinde Esad rejimine ait petrol rafinerisinde yangın çıktı. Humus Rafinerisi Müdürü Süleyman Muhammed Hawl, olayda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Suriye’de Esed rejimime ait petrol rafinerisinde yangın
Damıtma ünitesinde patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.

Suriye’nin batısında bulunan Humus ilinde Beşar Esad rejimine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek olay yerine intikal etti. Humus Rafinerisi Müdürü Süleyman Muhammed Hawl, yaptığı açıklamada, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini, olayda yaralanan olmadığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansının yayınladığı habere göre, yangın rafineride bir pompa istasyonunda sızıntı olmasının ardından, damıtma ünitesinde patlama meydana gelmesi sonucu çıktı.

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