Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Suriyede işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı
ORTADOĞU

Suriye'de işkence mağdurları rejimin zindanlarını anlattı

Suriye'de sadece 128 bininin kimliği tespit edilebilen en az 500 bin kişi, Beşşar Esed rejiminin işkence yuvalarında alıkonuluyor. Esed rejimi, 6 ana cezaevi ve 18 sorgu merkezinde sistematik işkence uyguluyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın Alıkonulanlar Dosyası Sorumlusu Nur Hatib, "SNHR olarak 128 bin kişinin halihazırda alıkonulduğunu tespit edebildik. Elbette gerçek rakam bundan fazladır. Bunlar içerisinde 82 bin zorla kaybetme mağdurudur. Yani alıkonulduktan sonra akıbetleri hakkında bilgi yoktur. Toplam 7 bin 721 kadın tutuklu olduğunu tespit edebildik. Bunların bir kısmı güvenlik birimlerinde bir kısmı da cezaevlerinde" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Esed zindanlarında binlerce kişi hayatını kaybetti.
Esed zindanlarında binlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) Alıkonulanlar Dosyası Sorumlusu Nur Hatib, 128 bin kişinin halihazırda alıkonulduğunu tespit ettiklerini, eski mahkumlara ulaşarak diğer alıkonulanların, hatta işkence sorumlularının kimliklerini belirledikleri söyledi.

  • Esed rejimi, Suriye'de kontrol ettiği alanlarda 6 ana cezaevi ve 18 sorgu merkezinde yaklaşık 500 bin kişiyi alıkoyarak sistematik işkence uyguluyor.

SNHR'nin Alıkonulanlar Dosyası Sorumlusu Nur Hatib, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin 9 ay boyunca alıkoyduğu ve cezaevinde işkence gören Hatib, özgürlüğüne kavuştuktan sonra SNHR'de çalışmaya başladığını söyledi.

Hatib, "SNHR'nin belli bir merkezi yok. Suriyeli mültecilerin olduğu her yerdeyiz. Türkiye, Ürdün, Lübnan ve İngiltere'de yaşayan çalışanlarımız var." dedi.

Ağın bünyesinde alıkonulanlar dosyası altında, mağdurlara bulundukları ülkelerde ulaşmaya çalıştıklarını belirten Hatib, "Ya bizzat ya da internet, telefon üzerinden ulaşıyoruz. Yaşadıklarını belgeliyoruz. Alıkonulan kişi bizim için sadece bir kurban değil. Ayrıca bilgi kaynağıdır." diye konuştu.

Hatib, şöyle devam etti:

"(Alıkonulanların) Sayelerinde işkence yapanların da diğer tutukluların da isimlerini tespit ediyoruz. Ailelerine, mağdurların akıbetlerini bildiriyoruz. Diğer insan hakları örgütleri ile iş birliklerimiz mevcut. Tüm imkanları seferber ederek hak ihlallerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Gerçek rakamlar tespit edilebilenden çok fazla

"SNHR olarak 128 bin kişinin halihazırda alıkonulduğunu tespit edebildik. Elbette gerçek rakam bundan fazladır." diyen Hatib, şunları kaydetti:

"Bu kişilerin isimleri, alıkonulma tarihleri ve diğer bilgileri bizde kayıtlı. Bunlar içerisinde 82 bin kişi zorla kaybetme mağdurudur. Yani alıkonulduktan sonra akıbetleri hakkında bilgi yoktur. Toplam 7 bin 721 kadın tutuklu olduğunu tespit edebildik. Bunların bir kısmı güvenlik birimlerinde bir kısmı da cezaevlerinde"

REKLAM

Kadınlar en büyük mağdur

Serbest kaldıktan sonra en büyük mağduriyeti kadınların yaşadığını vurgulayan Hatib, "Bazılarının gözünde bir kadının tutuklanması ayıp ve utanç vericidir. Kadınları dışlıyorlar. Bazı erkekler, eşlerinden boşanıyor. Biz bu kadınların kucaklanmaları, psikolojik destek almaları için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

  • Hatib, alıkonulanlar dosyasından Birleşmiş Milletler'in sorumlu olduğunu vurgulayarak, Beşşar Esed rejimine baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

SNHR, Haziran 2011'den bu yana Suriye'deki insan hakları ihlallerini belgeliyor. Saldırılar, çatışmalar, hayatını kaybedenler, kullanılan silahlar, alıkonulmalar, işkence ve zorla kaybetmeler ile ilgili günlük, aylık ve yıllık raporlar hazırlıyor. Verilerini birincil kaynaklardan elde eden uluslararası kuruluş, bu nedenle en güvenilir kaynak olarak niteleniyor.

Rejimin işkence yuvaları

Askeri muhalif kaynaklar, rejimin cezaevleri ve güvenlik birimlerinde en az 500 bin kişinin alıkonulduğunu ifade ediyor.

Rejimin en bilinen işkence yuvaları ise şöyle:

"Halep Merkez Cezaevi, Şam Merkez Cezaevi, Adra Kadın Merkezi Cezaevi, Mezze Askeri Cezaevi, Tedmur Cezaevi, Saydnaya Askeri Cezaevi, 235 Filistin Şubesi ve ülke genelindeki diğer 17 adet sorgu merkezi."

Dünyadaki 10 kriz bölgesi

Dünyadaki 10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Siparişle bu işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre gerilimi tırmandıran Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.

Önce şişirip<br>sonra indiriyorlar

Önce şişirip
sonra indiriyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik uyarı.
Tercih kılavuzu yayımlandı

Tercih kılavuzu yayımlandı

​Öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi.
İlk kura yarın

İlk kura yarın

​Ev hayali kuran 318 bin kişi heyecanla bekliyor.
Öğrencilere iş fırsatı

Öğrencilere iş fırsatı

​Başvurular bugün başlıyor, 4 gün boyunca sürecek.
120 yıllık<br>arşivden çıktılar

120 yıllık
arşivden çıktılar

National Geographic yayınladı.
4 il için<br>koruma kararı

4 il için
koruma kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Askerleri de<br>Türkiye'ye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra yeni bir karar daha çıkıyor.
8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​3 il ile sınırın ötesinde PKK'ya ağır darbe.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.