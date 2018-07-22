Dünya Suriyede karşılıklı tahliyeler tamamlandı
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Suriye'de karşılıklı tahliyeler tamamlandı

İdlib'de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler sona erdi. İki beldeden toplam 6 bin 900 kişi iki aşamada rejim bölgesine geçti. Anlaşma kapsamında, rejim güçleri 1505 tutuklu sivil ve askeri muhalifi serbest bıraktı.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin Fua ve Keferya bölgelerinden tahliye edilen siviller arasında çok sayıda yaşlı ve çocuk da var...
Suriye'nin Fua ve Keferya bölgelerinden tahliye edilen siviller arasında çok sayıda yaşlı ve çocuk da var...

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler tamamlandı.

Şii nüfuslu Fua ve Keferya beldelerinden dün gece geç saatlerde Esed rejimi yanlısı 900 kişinin rejim bölgelerine ve rejim güçlerince tutuklu 250 kişinin de muhalif bölgelere geçmesiyle karşılıklı tahliyeler sona erdi.

AA
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler tamamlandı...

19 Temmuz'da başlayan tahliyeler kapsamında iki beldeden iki aşamada toplam 6 bin 900 kişi rejim bölgesine geçerken, rejim güçleri de 1505 kişiyi serbest bırakarak İdlib'e gönderdi.

AA
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler tamamlandı...

Daha önce de söz konusu beldelerden tahliyeler gerçekleşmişti. Karşılığında Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgeleri ile rejimin cezaevlerindeki birçok tutuklu serbest kalmıştı.

AA
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki tahliyeler tamamlandı...

  • Tahliyelerin tamamlanmasıyla 3 yıldan fazla süredir muhalifler ve rejim karşıtı askeri grupların kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldeleri boşaltıldı.

Fua ve Keferya'yı, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlar kontrol ediyordu. Beldeler 3 yılı aşkın süredir kuşatmada olsa da rejim, havadan yoğun şekilde insani ve askeri yardım ulaştırıyordu. Halkın ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyordu.

Muhalifler, iki beldeyi rejimin kuşatmada tuttuğu onlarca bölgede katliam yapmasını engellemek amacıyla ablukaya almıştı.

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