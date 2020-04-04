Dünya Suriyede koronavirüs nedeniyle mahkumlara af çıktı
KORONAVİRÜS

Suriye'de koronavirüs nedeniyle mahkumlara af çıktı

Suriye Geçici Hükümeti, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde, 70 yaş ve üstüyle kronik hastalığı bulunan mahkumlar için af kararı çıkardı. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, "Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için harekete geçtik. Af kararı, toplumu olumsuz etkileyen suçlara karışanları kapsamayacaktır. Şahsi hak sahiplerinin hakları da korunacaktır. Hükümetin aldığı af kararı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde geçerli olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 nedeniyle &quot;af&quot; kararı.
Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 nedeniyle "af" kararı.

Kovid-19'a karşı önleyici tedbirlerini artıran Suriye Geçici Hükümeti, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde bulunan cezaevlerinde doluluk oranını düşürmek ve salgın riskine karşı af kararı aldı.

  • Kararı, kamu çıkarları doğrultusunda aldıklarını belirten geçici hükümet yayımladığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
  • "1 Nisan'dan önce suç işleyenler kabahat ve ihlallerin cezasının tamamından, ağır suçların cezasının yarısından, bu kararın yayımlandığı tarihte 70 yaşına girenler işledikleri suçların cezasının tamamından, söz konusu karar uyarınca kurulacak tıbbi komisyonca yazılı olarak belirtilmek şartıyla, şifası olmayan hastalığa yakalananlar ve cezaevlerinde sağlanamayan özel bakıma ihtiyacı olanlar işledikleri suçların cezasının tamamından muaf tutulurlar."

"Toplumu olumsuz etkileyen suçlara karışanları kapsamayacak"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, af kararını değerlendirdi.

Af kararını, Kovid-19'la mücadele kapsamında aldıklarını belirten Mustafa, "Dünyanın yaşadığı durum ortada. Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için harekete geçtik. Af kararı, toplumu olumsuz etkileyen suçlara karışanları kapsamayacaktır. Şahsi hak sahiplerinin hakları da korunacaktır" diye konuştu.

Mustafa, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 70 yaşına giren mahkumlarla kronik hastalığı bulunanların serbest kalacaklarını anlatarak, "cinayetten" hüküm giyenlerin ceza sürelerinin ise yarıya indirileceğini kaydetti.

"Hükümetin aldığı af kararı, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde geçerli olacaktır" diyen Mustafa, haklarında "yakalama emri" olanlar veya soruşturması devam edenlerin de af kararından yararlanacağını dile getirdi.

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