'Suriye'deki ABD üssünde DEAŞ'lılar eğitim alıyor' iddiası

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta, ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu kaydeden Gerasimov, "Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı." ifadelerini kullandı.

"Koalisyonun DEAŞ'ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı"

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi, Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi." dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ'ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

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