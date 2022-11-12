Suriye'deki operasyonda 24 IŞİD teröristi öldürüldü

Rusya'nın Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov yaptığı açıklamada, "Suriye devlet güvenlik birimleri, Dera'daki IŞİD terör grubuyla bağlantılı militanları aramak ve etkisiz hale getirmek için yapmış olduğu özel operasyonu tamamladı" dedi.
TASS'ın haberine göre Yegorov, bölgenin temizlendiğini, 300'den fazla binanın arandığını, 24 militanın öldürüldüğünü, 24 kişinin tutuklandığını ve altı el yapımı patlayıcının tespit edilerek silahsızlandırıldığını açıkladı.