Suriye'den Hamaney'e cevap: Suriye'de kaos çıkarmayın

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, pazar günü yaptığı konuşmada,

"Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Çünkü bugün Suriyeli gençlerin kaybedecek bir şeyleri kalmadı. Okulları, üniversiteleri, evleri ve sokakları güvende değil. Bu yüzden kararlılıkla harekete geçip güvensizliğin mimarlarına karşı durarak onlara galip gelmeliler"