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Dünya Suriyeli küçük kızın ölümüne neden olacaktı 6 ay bağırsağında sıkışmış
ORTADOĞU

Suriyeli küçük kızın ölümüne neden olacaktı: 6 ay bağırsağında sıkışmış

Suriye'de iki yaşındaki bir çocuk, altı ay boyunca bağırsaklarına saplanan bir lolipop çubuğunun sonunda bağırsağını deldikten sonra ölümden kurtuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli küçük kızın ölümüne neden olacaktı: 6 ay bağırsağında sıkışmış
7 santimetre lolipop çubuğu

7 santimlik lolipop çubuğu Suriyeli küçük kızın nefes borusunu tıkadı ve kısa bir süre nefes alamadı. Doktorlar ebeveynlere dışkısını kontrol etmelerini söylediler.

Küçük kız, bilincini kaybettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Ailesi, önceki gün mide ağrılarından şikayet ettiğini, sekiz defaya kadar kustuğunu ve ateşi çıktığını açıkladı.

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Halep Üniversite Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri, bilincini kaybetmiş kıza, hastalığının temel nedenini bulmak için ultrason çektirdi.

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Bağırsakları ve diğer organları arasındaki boşlukta bir sıvı birikmesi görüldü. Bu, bağırsakların delindiğinin açık bir işareti oldu.

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Cerrahlar, ameliyattan önce basıncı azaltmak ve kan akışının stabilize olmasını sağlamak için sıvıları boşalttı. İçi boş çubuk çıkarıldı ve bağırsaklardaki kesiği diktiler.

Kız, vakasının bilimsel bir dergide kaydedildiği 11 Nisan itibariyle tamamen iyileşti.

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